Diljit Dosanjh Indore Concert: पगड़ी, पंजाबी जुबान और शेर-ओ-शायरी, इंदौर में दिलजीत दोसांझ का बड़ा मैसेज, कैसे दिखाई बेखौफी?

पगड़ी सिर पर, जुबान पर पंजाबी अंदाज और शेर-ओ-शायरी में ऐसा जवाब कि पूरा इंदौर झूम उठा. सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 15 नवंबर को इंदौर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा ही रंग जमाया. उनके शो से पहले गानों को लेकर विवाद हुआ, कुछ गानों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन दिलजीत ने मंच से अपने अंदाज में साफ कर दिया कि वह अपना वादा निभाने आए हैं.

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कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने न सिर्फ अपने फैंस का मनोरंजन किया, बल्कि अपनी बात भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रखी. उन्होंने महाकाल की नगरी इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी वह डरे नहीं थे और आज भी नहीं डरते. इसके बाद उन्होंने दिवंगत शायर राहत इंदौरी के मशहूर 'अशआर' सुनाए. पंजाबी सिंगर की जुबान से राहत इंदौरी की शायरी सुनकर वहां मौजूद हजारों फैंस का जोश और बढ़ गया.

'हमें यहां आने से कोई रोक नहीं सकता'

कॉन्सर्ट का एक वीडियो दिलजीत ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसमें वह दर्शकों से कहते नजर आए, "ये नहीं गाना, वो नहीं गाना. ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. देखो, ये महाकाल की धरती है और यहां आने से हमें कोई रोक नहीं सकता. ना तो हम डरे थे पहले और ना डरते हैं आज. और आप लोग कहां डरते हैं? आप लोगों की ताकत है जो आज हम यहां हैं. जय श्री महाकाल."

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दिलजीत की इस बात पर फैंस ने खूब तालियां बजाईं. इसके बाद उन्होंने राहत इंदौरी के शेर पढ़े. खास तौर पर 'अगर खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है' और 'ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है' जैसे मिसरों ने माहौल में अलग ही रंग भर दिया.

शायरी के आखिर में उन्होंने हिंदुस्तान की साझा पहचान की बात करने वाला शेर भी सुनाया- 'सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.' इस शेर के जरिए दिलजीत ने एकता और साझी विरासत का संदेश दिया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके अंदाज और बेबाकी की तारीफ करते नहीं थक रहे.

आखिर दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट पर क्यों लगी थीं पाबंदियां?

दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट से पहले गानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी की ओर से 6 नवंबर को जारी निर्देश में आयोजन स्थल के प्रबंधन से चार गाने नहीं बजाने को कहा गया था.

इन गानों में 'पटियाला पेग', '5 तारा', 'जीभ विचो अफीम' यानी 'केस' और 'जट्ट उठे फायर करदा' शामिल थे. अधिकारियों की चिंता थी कि इन गानों के बोल छोटे बच्चों पर गलत असर डाल सकते हैं. चूंकि कॉन्सर्ट में पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी आने की अनुमति थी, इसलिए आयोजन स्थल को इन गानों को कार्यक्रम में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए.

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यानी विवाद गानों के बोल और बच्चों पर उनके संभावित असर को लेकर था. इसी माहौल के बीच दिलजीत ने इंदौर में मंच संभाला और अपने फैंस से कहा कि उन्होंने शहर आने का वादा पूरा किया है.

सोशल मीडिया पर छाए दिलजीत, फैंस बोले- क्या बात है

कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने दिलजीत के समर्थन में खूब प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने उनके अंदाज को शानदार बताया, तो किसी ने इसे यादगार परफॉर्मेंस करार दिया.

एक यूजर ने लिखा, 'म्यूजिक और प्यार हमेशा शोर पर भारी पड़ते हैं.' वहीं एक फैन ने कॉन्सर्ट को अपनी जिंदगी का बेहतरीन शो बताया. किसी ने 'चढ़दी कला विच रहो' लिखकर दिलजीत का हौसला बढ़ाया, तो किसी ने उनकी बेखौफी की तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया.

कुल मिलाकर, इंदौर के मंच पर दिलजीत ने पगड़ी, पंजाबी अंदाज और राहत इंदौरी की शायरी के साथ ऐसा रंग जमाया कि कॉन्सर्ट के बाद भी उनकी बातें सोशल मीडिया पर गूंजती रहीं.

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