दिल्ली के पितामपुरा में फर्जी यूनानी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 40 मोबाइल और 3 लैपटॉप बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने पितामपुरा इलाके में चल रहे एक फर्जी यूनानी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. यह कॉल सेंटर एमडीएल नेचुरल यूनानी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर 12 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

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इस गिरोह पर दूसरी हेल्थकेयर कंपनी के ग्राहकों का गोपनीय डेटा चोरी करने और उसका इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का आरोप है. पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी मुहरें और नकली दवाइयां भी बरामद की हैं.

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने कथित तौर पर अतिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उसकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी UMPL का गोपनीय कस्टमर डेटा चुरा लिया था. इसके बाद गिरोह के सदस्य इसी डेटा के आधार पर मरीजों को फोन करते थे. कॉल सेंटर में काम करने वाले टेलीकॉलर्स खुद को डॉक्टर बताकर लोगों से बातचीत करते थे.

वे मरीजों को उनकी बीमारी और इलाज के नाम पर दवाइयां खरीदने के लिए तैयार करते थे. इसके लिए फर्जी ऑर्डर तैयार किए जाते थे और लोगों को धोखे से दवाइयां बेची जाती थीं.

दिल्ली पुलिस को इस अवैध कॉल सेंटर के संचालन के बारे में तकनीकी इनपुट मिले थे. इसके आधार पर स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने पितामपुरा के शिवाजी मार्केट स्थित ऑफिस नंबर 282 पर छापेमारी की. पुलिस टीम ने जब मौके पर कार्रवाई की, तो वहां 12 लोग कॉल सेंटर का संचालन करते हुए मिले.

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पुलिस ने सभी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में अलग-अलग जिम्मेदारियां बांटी गई थीं और आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों में कॉल सेंटर का टीम लीडर पंकज, अकाउंटेंट सूरज, फंड और स्टॉक मैनेजर मोंटी तथा सुपरवाइजर अंकित शामिल हैं. इनके अलावा आठ टेलीकॉलिंग एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी कॉल सेंटर के अलग-अलग काम संभालते थे.

कोई फंड और स्टॉक का हिसाब रखता था, तो कोई टेलीकॉलिंग एजेंटों की निगरानी करता था. इस तरह चोरी किए गए ग्राहक डेटा के आधार पर मरीजों को फोन करके दवाइयां बेचने का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40 मोबाइल फोन और तीन लैपटॉप बरामद किए हैं. इन लैपटॉप में चोरी किए गए ग्राहकों का गोपनीय डेटाबेस मौजूद था. इसके अलावा पुलिस को छह फर्जी मुहरें और नकली दवाइयां भी मिली हैं.

पुलिस अब बरामद डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोगों का डेटा चोरी किया गया और इस नेटवर्क के जरिए कितने मरीजों को निशाना बनाया गया.

पुलिस के मुताबिक, इस पूरे रैकेट के कथित मुख्य सरगना लतीफ और ज्योति अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अतिया हेल्थ केयर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी UMPL का गोपनीय डेटा आरोपियों तक कैसे पहुंचा.

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पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क, डेटा चोरी के स्रोत और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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