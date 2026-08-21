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सितंबर में बारिश पर लगेगा ब्रेक! 5-10 तारीख के बाद देश के बड़े हिस्से में मौसम सूखा, जानें अगले 4 हफ्तों का फोरकास्ट

अगले चार हफ्तों में बारिश का पैटर्न बदल सकता है. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहने के बाद 5-10 सितंबर से देश के बड़े हिस्से में मॉनसून की गतिविधि कम होने के संकेत मिल रहे हैं.

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वाराणसी पर नमो घाट के किनारे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है. (Photo: PTI)
वाराणसी पर नमो घाट के किनारे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है. (Photo: PTI)

मौसम के अगले चार हफ्तों को लेकर एक अहम अनुमान सामने आया है. मौसम मॉडल के मुताबिक, अगले दो हफ्तों तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रह सकती है. लेकिन 5 से 10 सितंबर के बाद देश के बड़े हिस्से में बारिश कम होने का अनुमान है. यानी सितंबर का बाकी समय कई इलाकों में कम बारिश वाला रह सकता है.

यह अभी लंबी अवधि का अनुमान है, इसलिए आगे इसमें बदलाव हो सकता है. फिर भी अभी के मौसम मॉडल बता रहे हैं कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से देश के बड़े हिस्से में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है. इसका मतलब है कि कई जगहों पर बारिश के दिन कम हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा, रूस को मिली नॉर्थ कोरिया की KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल

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पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी

अगले दो हफ्तों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश बनी रह सकती है. इन इलाकों में बाकी देश की तुलना में बारिश ज्यादा होने का अनुमान है. कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन पूरे इलाकों में हर दिन तेज बारिश होगी. अलग-अलग मौसम सिस्टम बनने पर बारिश की स्थिति बदल सकती है.

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September Rainfall Forecast

5-10 सितंबर के बाद बारिश में कमी

मौसम के लंबे समय के मॉडल में 5 से 10 सितंबर के आसपास बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. इस समय के बाद देश के बड़े हिस्से में बारिश कम हो सकती है. कई राज्यों में बारिश के बीच का अंतर बढ़ सकता है और मॉनसून की गतिविधि कमजोर हो सकती है.

लेकिन बारिश कम होने का मतलब यह नहीं है कि हर जगह बारिश पूरी तरह बंद हो जाएगी. किसी इलाके में स्थानीय मौसम सिस्टम बनने पर बारिश हो सकती है. इसलिए इसे पूरे देश में एक साथ बारिश खत्म होने का संकेत नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें: साधारण बम बन जाएंगे स्मार्ट... भारतीय वायु सेना के जगुआर जेट में लगेंगे इजरायली किट

इस साल मॉनसून का क्या हाल रहा?

IMD ने पहले ही इस साल मॉनसून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया था. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, जून से सितंबर 2026 के बीच देश में कुल बारिश लंबी अवधि के औसत की करीब 90% रह सकती है. 1971 से 2020 के बीच जून से सितंबर के दौरान देश में औसतन करीब 87 सेंटीमीटर बारिश हुई है. 

September Rainfall Forecast

इस साल इससे कम बारिश होने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना 84% थी. वहीं पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया था.

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आगे क्या होगा?

अगले कुछ हफ्तों में मौसम की तस्वीर और साफ होगी. लंबे समय के मौसम मॉडल में बदलाव भी हो सकता है. इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सितंबर में हर जगह बारिश कम ही होगी. फिलहाल अनुमान यही है कि अगले दो हफ्तों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रह सकती है. इसके बाद 5 से 10 सितंबर के आसपास देश के बड़े हिस्से में बारिश कम होने की संभावना है.

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