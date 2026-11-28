समुद्र में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने वाले जहाजों की पहचान करना अब तक बड़ी चुनौती रहा है. कई जहाज अपनी लोकेशन और पहचान छिपाकर समुद्र में गतिविधियां करते हैं. ऐसे जहाजों को पकड़ने के लिए अब वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका खोजा है. इसमें समुद्री पक्षियों को ही समुद्र का जासूस बनाया जा सकता है.

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वैज्ञानिकों ने पक्षियों के शरीर पर छोटे ऑडियो रिकॉर्डर और GPS ट्रैकर लगाकर उनके आसपास मौजूद जहाजों की आवाजें रिकॉर्ड की हैं. इस तकनीक से ऐसे जहाजों का भी पता लगाया जा सकता है, जो अपनी लोकेशन सार्वजनिक करने वाली तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते.

इस शोध में वैज्ञानिकों ने समुद्री पक्षियों की दो प्रजातियों पर अध्ययन किया. इनमें नॉर्दर्न गैनेट (Northern Gannet) और बालेरिक शीयरवाटर (Balearic Shearwater) शामिल हैं. वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों पर बेहद छोटे ऑडियो रिकॉर्डर और GPS ट्रैकर लगाए. GPS से पता चलता है कि पक्षी समुद्र में किस स्थान पर मौजूद है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डर आसपास की आवाजों को कैद करता है.

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जब कोई जहाज पक्षी के आसपास से गुजरता है, तो उसके इंजन और अन्य गतिविधियों की आवाज रिकॉर्ड हो सकती है. बाद में वैज्ञानिक इन रिकॉर्डिंग की तुलना जहाजों की सार्वजनिक ट्रैकिंग जानकारी से करते हैं. अगर किसी जहाज की आवाज रिकॉर्ड हुई, लेकिन उस इलाके में कोई जहाज सरकारी या सार्वजनिक ट्रैकिंग डेटा में दिखाई नहीं दिया, तो यह संकेत हो सकता है कि वह जहाज अपनी पहचान या लोकेशन प्रसारित नहीं कर रहा था.

Researchers have found that seabirds equipped with audio recorders and GPS trackers can detect ships, offering a way to monitor fishing vessels that are operating illegally https://t.co/nxa1l6ctmK — New Scientist (@newscientist) November 28, 2026

75 प्रतिशत मछली पकड़ने वाले जहाज नहीं बताते अपनी लोकेशन

समुद्र में बड़े जहाजों की पहचान के लिए Automatic Identification System (AIS) का इस्तेमाल होता है. यह तकनीक जहाज की पहचान, लोकेशन, दिशा और गति जैसी जानकारी रेडियो सिग्नल के माध्यम से प्रसारित करती है. इससे समुद्री यातायात पर नजर रखने और मछली पकड़ने वाली गतिविधियों का अध्ययन करने में मदद मिलती है.

लेकिन इस व्यवस्था की बड़ी कमजोरी यह है कि सभी जहाज AIS का इस्तेमाल नहीं करते. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जोनाथन रटर के मुताबिक, हालिया शोध में पाया गया है कि औद्योगिक मछली पकड़ने वाले लगभग 75 प्रतिशत जहाज इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते. इसके पीछे अलग-अलग देशों के नियमों में अंतर, सैटेलाइट कवरेज की कमी और जानबूझकर पहचान छिपाने जैसी वजहें हैं.

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ऐसे जहाज Illegal, Unreported and Unregulated Fishing यानी IUU Fishing में शामिल हो सकते हैं. इसका मतलब है कि बिना अनुमति मछली पकड़ना, पकड़ी गई मछलियों की सही जानकारी नहीं देना या निर्धारित नियमों के बाहर मछली पकड़ना.

शोधकर्ताओं ने सात नॉर्दर्न गैनेट पक्षियों से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया. इसमें लगभग एक-तिहाई जहाजों की आवाज से जुड़ी पहचान सार्वजनिक जहाज ट्रैकिंग डेटा से मेल नहीं खा सकी. इनमें ज्यादातर मामले ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र के आसपास सामने आए.

दूसरी ओर, चार गंभीर रूप से संकटग्रस्त बालेरिक शीयरवाटर पक्षियों की रिकॉर्डिंग में जहाजों की लगभग 12 प्रतिशत पहचान सार्वजनिक डेटा से नहीं मिल पाई. कैटालोनिया के समुद्री क्षेत्र में जहाजों की अधिक संख्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन पक्षियों ने जिन जहाजों का पता लगाया, उनमें 20 प्रतिशत तक अपनी पहचान प्रसारित नहीं कर रहे थे.

समुद्री पक्षियों के लिए क्यों जरूरी है यह तकनीक?

मछली पकड़ने वाले जहाजों से समुद्री पक्षियों को बड़ा खतरा होता है. मछली पकड़ने के दौरान कई पक्षी जाल में फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है. इसे Bycatch कहा जाता है. इसका मतलब है कि मछली पकड़ने के दौरान अनजाने में दूसरे समुद्री जीव भी जाल में फंस जाते हैं.

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समुद्री पक्षियों के संरक्षण के लिए यह जानना जरूरी है कि किन इलाकों में मछली पकड़ने वाले जहाज सबसे ज्यादा सक्रिय हैं. लेकिन जब जहाज अपनी लोकेशन छिपाते हैं, तो वैज्ञानिक खतरे वाले क्षेत्रों की सही पहचान नहीं कर पाते. ऐसे में पक्षियों पर लगे रिकॉर्डर समुद्र में मानवीय गतिविधियों की अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं.

इस शोध का एक दिलचस्प पहलू समुद्र में होने वाले अपराधों की जांच से भी जुड़ा है. नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट के पीटर एज्बे-एर्न्स के अनुसार, यह तकनीक समुद्री जीवों को मानवीय गतिविधियों के गवाह के रूप में देखने का नया रास्ता खोलती है.

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हालांकि, इस तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं. शोध में पक्षियों की संख्या कम थी और रिकॉर्डिंग में गलत पहचान की संभावना भी मौजूद है. इसके अलावा केवल जहाज की आवाज सुनकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वह गैरकानूनी मछली पकड़ रहा था या कोई दूसरी गतिविधि कर रहा था.

इसलिए वैज्ञानिक इसे IUU Fishing रोकने का पूर्ण समाधान नहीं मानते, बल्कि निगरानी के मौजूदा तरीकों में एक अतिरिक्त उपकरण मानते हैं.

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पक्षियों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती

इस तकनीक को लेकर संरक्षण संगठनों ने चिंता भी जताई है. Oceana के ह्यूगो टैगहोम का कहना है कि समुद्री पक्षी पहले से ही अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण दबाव झेल रहे हैं. ऐसे में उन पर निगरानी उपकरण लगाने से उनकी सुरक्षा को अतिरिक्त जोखिम नहीं होना चाहिए.

विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में अवैध मछली पकड़ने पर लगाम लगाने के लिए सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों पर अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, प्रभावी कानून और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है. समुद्री पक्षियों की यह तकनीक भविष्य में समुद्र के उन हिस्सों की सच्चाई सामने लाने में मदद कर सकती है, जहां इंसानी निगरानी की पहुंच सीमित है.

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