टी-सीरीज की मालकिन ने गोविंदा को कहा 'कायर', मंदिर में 'गर्लफ्रेंड' को लेकर जाने पर भड़कीं, क्या बोलीं सुनीता?

90 के स्टार रहे गोविंदा अपनी पर्सनल जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. बॉलीवुड में कमबैक तो उनका होने वाला है, लेकिन उससे पहले पत्नी सुनीता आहूजा संग उनका जो विवाद चल रहा है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. जबसे गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ लगातार दिख रहे हैं, तबसे उनके अफेयर की चर्चा और तेज होने लगी है. हाल ही में दोनों मुंबई के लालबागचा राजा मंडप में साथ दिखे थे, जिसके बाद मामला और गंभीर हुआ.
दिव्या की बातों से सहमत हुईं सुनीता
सुनीता ने मीडिया से कहा कि जो उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है, माता रानी उसका नाश करेगी. इन बातों को सुनकर कोमल रानी स्वर्णकर ने गोविंदा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जो घर पहले से टूटा हो, उसे दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता. जो औरत अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो, उसकी बद्दुआ किसी को नहीं लगती. कोमल ने कई सारे आरोप इस दौरान सुनीता पर लगाए थे.
गोविंदा और सुनीता के बीच बढ़ रहे इस विवाद पर कई लोग सुनीता के समर्थन में आ रहे हैं. एक्टर पर लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, जिसमें से एक टी-सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार भी नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर गोविंदा को जमकर लताड़ा था. उन्होंने खुलेआम सुनीता को सपोर्ट किया, जिसपर गोविंदा की पत्नी भी सहमत हुईं. उन्होंने दिव्या के कमेंट्स को दोबारा शेयर करते हुए, एक्टर पर सवाल उठाए.
क्या बोली थीं टी-सीरीज की मालकिन?
दिव्या ने गोविंदा के अफेयर की बातों पर लिखा था कि वो पिछले कुछ समय से इस पूरे मामले को देख रही थीं और अब खुद को अपनी बात कहने से रोक नहीं पाईं. पहले के समय में समाज में एक से ज्यादा शादियों की प्रथा थी और महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था. पिछली पीढ़ियों की महिलाओं ने अपनी बेटियों को पढ़ाया-लिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, ताकि महिलाएं किसी पुरुष पर निर्भर ना रहें और अपनी अलग पहचान बना सकें. उन्होंने कहा कि महिलाओं की कई पीढ़ियों ने इसके लिए काफी संघर्ष किया है.
दिव्या ने आगे सुनीता आहूजा का समर्थन करते हुए कहा कि एक महिला के तौर पर सुनीता ने गोविंदा को अपना सब कुछ दिया. वो उनके साथ वफादार रहीं, बच्चों की देखभाल की और अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया. दिव्या ने कहा कि गोविंदा की सफलता के पीछे सुनीता का भी बड़ा योगदान रहा है. टी-सीरीज की मालकिन ने ये सवाल उठाया कि अगर इतने साल परिवार के लिए समर्पित करने के बाद भी एक महिला को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर उसके त्याग का क्या मतलब रह जाता है.
दिव्या ने गोविंदा पर उनकी पत्नी को 'हत्यारी' बताने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इसे बेहद गलत बताया. उन्होंने इस कदम को एक 'कायर आदमी' का काम बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सुनीता की पढ़ाई को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए. दिव्या ने कहा कि किसी महिला की समझ या उसकी काबिलियत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसने कहां से पढ़ाई की है. एक्ट्रेस ने सुनीता के समर्थन में गोविंदा पर कई सवाल उठाए. अब देखना है कि गोविंदा इन बातों पर क्या कहते हैं.