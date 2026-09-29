Guru Gochar 2026: 87 दिन 4 राशियों के लिए रहेंगे बेहद लकी, धन लाभ के बनेंगे योग!

Guru Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गुरु 'बृहस्पति' को ज्ञान, भाग्य, समृद्धि, विवाह और संतान का मुख्य कारक माना जाता है. गणना के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:01 बजे देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति (सामान्य से तेज चाल) के कारण सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे और फिर 25 जनवरी को बृहस्पति दोबारा कर्क काशि में लौट आएंगे.

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सामान्यतः गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन अपनी अतिचारी चाल के कारण वे इस बार कम समय में राशि परिवर्तन कर रहे हैं. सिंह राशि सूर्य देव की स्वामित्त्व वाली राशि है, जो कि गुरु के परम मित्र हैं. सूर्य की राशि में गुरु का यह गोचर अत्यंत शुभ फलदायी माना जा रहा है. गुरु के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे. आइए जानते हैं कि 31 अक्टूबर को होने वाले गुरु के इस बड़े गोचर से किन 4 राशियों का भाग्योदय होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

गुरु आपकी राशि से पंचम (बुद्धि, ज्ञान व संतान) भाव में विराजमान होंगे. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है. नवविवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है. शेयर बाजार या पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

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सिंह राशि (Leo)

देवगुरु आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में गोचर करने जा रहे हैं. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी साख और मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.

तुला राशि (Libra)

देवगुरु आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ व आय) भाव में संचार करेंगे. आपकी मुख्य और दैनिक आय में भारी इजाफा देखने को मिलेगा. नए व्यापारिक समझौते और आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. बड़े भाई-बहनों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं और वे आपकी राशि से नवम (भाग्य व धर्म) भाव में गोचर करेंगे. आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा. हर काम में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और मनचाहा स्थानांतरण मिल सकता है. धार्मिक कार्यों और तीर्थ यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी.

गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के आसान उपाय

- गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और केला के वृक्ष की पूजा करें तथा चने की दाल और गुड़ अर्पित करें.

- किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीला कपड़ा, हल्दी, या बेसन की मिठाइयों का दान करें.

- प्रतिदिन ऊं बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

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