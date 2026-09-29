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बनारस स्नातक के लिए केदारनाथ सिंह, पटना से नवल किशोर यादव... BJP ने जारी की कैंडिडेट की लिस्ट

बीजेपी ने 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बिहार की 4 और उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने ग्रेजुएट और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है.

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BJP ने यूपी-बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नाम जारी कए हैं.
BJP ने यूपी-बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट्स के नाम जारी कए हैं.

बीजेपी ने 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की ग्रेजुएट और शिक्षक सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने बिहार की 4 और उत्तर प्रदेश की 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह और पटना शिक्षक सीट से नवल किशोर यादव को टिकट दिया गया है.

दरअसल, बिहार की चार और उत्तर प्रदेश की छह सीटों पर विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव होने हैं. बिहार की चार सीटों में पटना शिक्षक सीट से नवल किशोर यादव को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं कोसी स्नातक सीट से डॉ. एनके यादव, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव: BJP की हसीरानी रथ की उम्मीदवारी नहीं होगी रद्द, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

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बिहार की चार सीटों पर उम्मीदवार

पटना शिक्षक सीट से नवल किशोर यादव, कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे.

उत्तर प्रदेश की छह सीटों पर प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश की छह सीटों में वाराणसी स्नातक से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल, इलाहाबाद-झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी को टिकट दिया गया है.

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बिहार विधान परिषद चुनाव 2026

पटना शिक्षक - नवल किशोर यादव
कोसी स्नातक - डॉ. एन.के. यादव
दरभंगा स्नातक - सर्वेश कुमार
तिरहुत शिक्षक - नरेंद्र प्रसाद सिंह

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026

वाराणसी स्नातक - केदार नाथ सिंह
मेरठ स्नातक - दिनेश गोयल
इलाहाबाद-झांसी स्नातक - अशोक कुमार राठौर
वाराणसी शिक्षक - डॉ. प्रमोद मिश्रा
आगरा शिक्षक - इंजीनियर हरि किशोर तिवारी
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक - ध्रुव त्रिपाठी

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