नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का पहला पार्ट रिलीज हुए 12 दिनों का समय बीत चुका है. दिवाली के मौके पर आई इस फिल्म को जनता ने बहुत सपोर्ट किया है. ना सिर्फ इंडिया, बल्कि विदेश में भी ये बढ़िया कमाई कर रही है. अपने दूसरे वीकेंड इसने बॉलीवुड की ओर से सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया. लेकिन अपने दूसरे सोमवार इसने बड़ी गिरावट भी देखी.

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12वें दिन आई बड़ी गिरावट

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, रामायण ने अपने 12वें दिन इंडिया में नेट 32 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें से हिंदी में कलेक्शन 23.75 करोड़ रुपये रहा. रविवार के मुकाबले, सोमवार को 50% से ज्यादा की गिरावट देखी गई. 12 दिनों में रामायण का टोटल बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन 792.60 करोड़ रुपये हो चुका है.

रामायण को मलयालम रीजन से भी सबसे अहम योगदान मिल रहा है. वहां गिनती के शोज लगे हैं, लेकिन 12 दिनों में उधर भी इसने 34.30 करोड़ किया जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है. मलयालम के साथ-साथ बाकी भाषाओं में भी रामायण अच्छा कलेक्शन कर रही है, जो किसी भी पैन-इंडिया रिलीज हुई फिल्म के लिए सबसे अहम है.

अब बात अगर रामायण के सबसे बड़े मार्केट यानी ओवरसीज की करें, तो वहां सोमवार को इसने कुल 10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. रामायण का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 490 करोड़ रुपये हो गया है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन, जिसमें इंडिया और ओवरसीज मिला दिया जाए तो फिल्म ने अभी तक 1437.25 करोड़ कमाए हैं. रामायण अब इंडिया की पांचवी ऑल टाइम हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है.

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धुरंधर-पुष्पा से कितनी आगे रामायण?

रामायण इस समय धुरंधर द रिवेंज और पुष्पा 2 से सीधी टक्कर लेती नजर आ रही है. हालांकि फिलहाल ये फिल्म इन दोनों फिल्मों से काफी पीछे चल रही है. 11वें दिन तक रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने 846 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था, वहीं रामायण अभी 800 करोड़ पार नहीं कर पाई है.

दूसरी तरफ पुष्पा 2 ने इंडिया में 12 दिनों में 900 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था. हालांकि वर्ल्डवाइड पुष्पा 2 और धुरंधर 2, रामायण से पहले ही काफी पीछे हो चुकी थीं. अब देखना है कि इंडिया में रामायण का पहला पार्ट लाइफटाइम कितना कलेक्शन कर पाएगा.

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