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थुरावूर मंदिर के सोने के गहनों का होगा ऑडिट, खंगाला जाएगा 25 साल पुराना रिकॉर्ड

केरल हाई कोर्ट ने थुरावूर देवस्वम के पवित्र सोने के आभूषणों और उनसे जुड़े दस्तावेज की पूरी लेखा जांच का आदेश दिया है. करीब ढाई दशक से रिकॉर्ड में गंभीर खामियां सामने आने के बाद अदालत ने बोर्ड से सत्यापन की मौजूदा स्थिति, प्रगति और तय समय सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.

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थुरावूर मंदिर के सोने के गहनों का होगा ऑडिट (Photo-File)
थुरावूर मंदिर के सोने के गहनों का होगा ऑडिट (Photo-File)

केरल के अलप्पुझा जिले के थुरावूर महाक्षेत्रम मंदिर में रखे सोने के कीमती गहनों का हिसाब-किताब अब नए सिरे से खंगाला जाएगा. मंदिर के गहनों से जुड़े रजिस्टर करीब ढाई दशक से ठीक तरीके से नहीं रखे जाने की बात सामने आने के बाद केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य के ऑडिट विभाग को इन गहनों का पूरा ऑडिट करने और पुराने रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करने का आदेश दिया है.

जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस केवी जयकुमार की बेंच ने कहा कि थिरुवाभरणम कमिश्नर की रिपोर्ट में मंदिर के पवित्र सोने के गहनों को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं. करीब 25 साल से जरूरी रजिस्टरों को ठीक तरीके से नहीं रखा गया. अदालत ने कहा कि मंदिर की कीमती संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड में पूरी सटीकता, पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए.

दरअसल, थिरुवाभरणम कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर के गहनों से जुड़े रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट कराने की सिफारिश की थी. हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद माना कि इन गड़बड़ियों की स्वतंत्र और विस्तार से जांच जरूरी है.

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अदालत ने राज्य ऑडिट विभाग को निर्देश दिया है कि वह मंदिर के गहनों से जुड़े सभी रजिस्टर और दस्तावेजों की जांच करे. रिकॉर्ड में दर्ज लेन-देन का मिलान किया जाए और पूरी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए.

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जुलाई में नई जांच टीम बनाने का लिया फैसला

इस मामले में ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) ने 6 जुलाई को एक बैठक की थी. इसमें स्पेशल डिप्टी देवस्वम कमिश्नर की अगुवाई में एक नई जांच टीम बनाने का फैसला लिया गया था. इस टीम को मंदिर में रखे सभी कीमती सामान का भौतिक सत्यापन करना था. साथ ही, पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड और अधिकारियों के बीच सामान का प्रभार सौंपने से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी होनी थी.

यह भी पढ़ें: केरलम सरकार मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए खरीदेगी 24 नई गाड़ियां, CM का पुराना बयान वायरल

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड की बैठक को काफी समय बीतने के बावजूद यह साफ नहीं है कि टीम बनी या नहीं और जांच कहां तक पहुंची. अदालत ने बोर्ड से पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है.

बोर्ड को यह भी बताना होगा कि अब तक कितने गहनों का भौतिक सत्यापन हुआ, रिकॉर्ड की कितनी जांच की गई और बाकी काम कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने इसके लिए निश्चित समयसीमा बताने को भी कहा है.

याचिका के बाद बढ़ी जांच की रफ्तार

यह मामला अलप्पुझा के रहने वाले श्रीकुमार पीएस की याचिका के बाद अदालत पहुंचा. उन्होंने थुरावूर महाक्षेत्रम के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे सोने के गहनों और दूसरी कीमती चीजों का ब्योरा मांगा था.

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अब अदालत के आदेश के बाद मंदिर के खजाने से जुड़े पुराने दस्तावेजों की पड़ताल होगी. जांच में यह साफ करना होगा कि रिकॉर्ड में दर्ज गहने और मंदिर में मौजूद कीमती सामान का हिसाब आपस में मेल खाता है या नहीं.

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