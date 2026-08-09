scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 9 August 2026: आलस्य से बचाव रखें, स्वास्थ्य साधारण रहेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 9 August 2026: अतार्किक बातों को बढ़ावा देने से बचें. विरोधी अपनी चाल में कामयाब हो सकते हैं. वाणी व्यवहार साधारण रहेगा. मेहमान का उचित आदर बनाए रखेंगे

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
किंग आफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने और परंपराओं में विश्वास बढ़ाने में सहयोगी है. लोगों के साथ प्रभाव के साथ चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. जानकारियां साझा करने में सजग रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में अवरोध कम होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

कारोबारी परिणाम पक्ष में बनाए रखने की समझ बढ़ेगी. यात्रा संभव है. सबके साथ सहकार बनाए रखेंगे. विविध विषयों में विनय विवेक से काम लेंगे. उचित राह की तलाश में रहेंगे. अतार्किक बातों को बढ़ावा देने से बचें. विरोधी अपनी चाल में कामयाब हो सकते हैं. वाणी व्यवहार साधारण रहेगा. मेहमान का उचित आदर बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: आलस्य से बचाव रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

यात्रा के अवसर बने रहेंगे, व्यवहार आकर्षक बना रहेगा
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दिनचर्या संतुलित रहेगी
सजग रहेंगे, जिम्मेदारी बनाए रहें
रुटीन बना रहेगा, नियमों का सम्मान करें
आलस्य से बचें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक मामलों में गति बनाए रखेंगे. प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. संतुलित चाल से आगे बढ़ेंगे.

रिश्ते: कुल परंपराओं का पालन करेंगे. रिश्ते बल देंगे. पसंद के लोगों के साथ समय बिताएंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 9 August 2026: यात्रा के अवसर बने रहेंगे, व्यवहार आकर्षक बना रहेगा |
    Career Rashifal 9 August 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 9 August 2026: वृष राशि वालों के करीबी मददगार रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 9 अगस्त 2026: कर्क राशि वाले व्यवस्था बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अगस्त 2026: आज 9 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    चार हाईकोर्ट्स को मिले 30 नए जज, लंबित मुकदमों के निपटारे में आएगी तेजी |
    आज 9 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी |
    आज 9 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा, पैतृक व्यवसाय में गति आएगी |
    आज 9 अगस्त 2026 मकर राशिफल: खर्च पर अंकुश रखें, कार्य गति संतुलित बनाए रखें |
    आज 9 अगस्त 2026 धनु राशिफल: शुभ कार्यों को गति देंगे, व्यवसाय बढ़त पर बना रहेगा
    Advertisement