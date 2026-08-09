Vrishabh Tarot Rashifal 9 August 2026: आलस्य से बचाव रखें, स्वास्थ्य साधारण रहेगा

वृष

किंग आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने और परंपराओं में विश्वास बढ़ाने में सहयोगी है. लोगों के साथ प्रभाव के साथ चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. जानकारियां साझा करने में सजग रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में अवरोध कम होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

कारोबारी परिणाम पक्ष में बनाए रखने की समझ बढ़ेगी. यात्रा संभव है. सबके साथ सहकार बनाए रखेंगे. विविध विषयों में विनय विवेक से काम लेंगे. उचित राह की तलाश में रहेंगे. अतार्किक बातों को बढ़ावा देने से बचें. विरोधी अपनी चाल में कामयाब हो सकते हैं. वाणी व्यवहार साधारण रहेगा. मेहमान का उचित आदर बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: आलस्य से बचाव रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक मामलों में गति बनाए रखेंगे. प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. संतुलित चाल से आगे बढ़ेंगे.

रिश्ते: कुल परंपराओं का पालन करेंगे. रिश्ते बल देंगे. पसंद के लोगों के साथ समय बिताएंगे.



---- समाप्त ----