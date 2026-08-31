आज 31 अगस्त 2026 मेष राशिफल: मनोबल बढ़ाए रखें, स्वयं पर ध्यान दें

लेनदेन में सूझबूझ ओर स्पष्टता बनाए रखें. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रखें. न्याययिक गतिविधियां बढ़ेंगी. खर्च पर अंकुश की कोशिश रखें. पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. विदेशी मामलों में आगे बने रहेंगे. निवेश में धैर्य दिखाएं. रिश्तेदारी में सहजता एवं सहकार बनाए रहें. लक्ष्य पर जोर दें. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे. कार्यों में जल्दबाजी से बचें. करियर कारोबार के मामलों में सावधानी बनाए रखें. लोभ व प्रलोभन से बचें. अन्य के दबाव में न आएं.

धन संपत्ति-- आर्थिक चर्चा की अनदेखी न करें. लेनदेन में नियमों का पालन करें. विस्तार में रुचि रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च हो सकता है.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में उतावली न बरतें. अन्य की इच्छा का सम्मान करें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें. संवाद संपर्क में सहजता रखें. भेंट संवाद में दिखावे से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- मनोबल बढ़ाए रखें. स्वयं पर ध्यान दें. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.



आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. बहकावे में न आएं.



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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : मरून

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