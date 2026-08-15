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आज 15 अगस्त 2026 मेष राशिफल: जोखिम के कार्य न करें, घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 15 August 2026, Aries Horoscope Today: निजी विषयों में संवेदनशील रहेंगे. घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाए रहेंगे.

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aries horoscope
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कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. कारोबारी जिम्मेदारी निभाने में आगे होंगे. सूझबूझ से अपनी बाता को रखेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. परस्पर समन्वय से कार्य करेंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. जोखिम के कार्य न करें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में सावधानी बनाए रहें. कार्यगति साधारण रहेगी. सेवाक्षेत्र के व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक सामान्य रहेगी. पूंजी जुटाने के प्रयास बढ़ाएंगे. धन संपत्ति की सुरक्षा पर फोकस होगा. लापरवाही में नुकसान हो सकता है. उधार से बचें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में भ्रम व बहकावे में नहीं आएं. अनजानों से दूरी रखें. निजी विषयों में संवेदनशील रहेंगे. घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सतर्क रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

आज आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तार्किकता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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