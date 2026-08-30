आज 30 अगस्त 2026 मीन राशिफल: कार्यगति बेहतर रहेगी, नियम पालन रखेंगे

लाभ में सुधार आएगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. नवकार्यों में रुचि रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. अपनों के लिए सक्रियता बनाए रहेंगे. सहकार की भावना बनाए रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी रखेंगे. रचनात्मकता गतिविधियों में पहल रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल करेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. व्यापार में पहल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों को साधेंगे. आर्थिक लाभ बढ़ेगा. धनधान्य में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकसए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नियम पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. घर परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश रहेगी. रिश्ते सहज बने रहेंगे. परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदार सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य से समझौता नहीं करें.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. उत्साह बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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