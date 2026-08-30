आज 30 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: सभी का सहयोग रहेगा, भू-संपत्ति के मामले संवरेंगे

साझा क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. अधिकारियों की बात पर अमल रखेंगे. मान सम्मान में बढ़त बनी रहेगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. परंपरा व संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. लाभ बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- साझा योजनाओं को संवारेंगे. उच्च प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. प्रयासों पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर रहेगा. विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. भू-संपत्ति के मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार का वातावरण सुखकर रहेगा. अपनों से खुशियों को साझा करेंगे. जीवन में उत्साह रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. आदर स्नेह रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर होगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा. आपसी समन्वय बढ़ाएंगे.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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