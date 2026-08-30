आज 30 अगस्त 2026 मकर राशिफल: चर्चा संवाद बेहतर रहेगा, मित्र उत्साह बनाए रहेंगे

साहस और सक्रियता पर जोर होगा. विभिन्न कायों को गति देंगे. विस्तारवादी नजरिया बनाए रखेंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य और धर्म बना रहेगा. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगेे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ पाएंगे. निजकार्यों को बल मिलेगा. प्रबंधन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को साधेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में इच्छित सफलताएं पाएंगे. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार अच्छा रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. कार्यों में गति आएगी. लंबित मामलों में तेजी आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अधिकारियों से भेंट करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार से संबंध संवारेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग सुखकर रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. मित्र उत्साह बनाए रहेंगे. आदरभाव में वृद्धि होगी. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आदरभाव बढ़ेगा. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें. मेलजोल संवारें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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