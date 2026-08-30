आज 30 अगस्त 2026 तुला राशिफल: लेन-देन के विषय सहज रहेंगे, सहज प्रस्ताव मिलेंगे

कर्मठता पर जोर दें. कामकाज पर फोकस बनाए रखें. आवश्यक मामलों में भूलचूक से बचें. सूची के अनुसार कार्य करेंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें. करियर व्यापार में सहजता रहेगीै. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. लंबित कार्यों को गति देंगे. आशंकाएं बनी रहेकंग. योजनाओं में धैर्य से काम लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. करियर व्यापार में लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. परिचितों से भेंट बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. नियमित कार्यों को बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ मध्यम रहेगा. लेनदेन के विषय सहज रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों से भेंट होंगी. विविध कार्यों में रुचि बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ असहज स्थिति से बचें. मन के मामले साधारण रहेंगे. अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजन को महत्व देंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अन्य का सम्मान करें. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. करीबी का ख्याल रखें. जिद त्यागें.



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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