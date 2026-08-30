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आज 30 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: धूर्ताें की चालाकी में आने से बचें, अनुबंधों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं

Aaj ka Singh Rashifal 30 August 2026, Leo Horoscope Today: व्यावसायिक वातावरण सामान्य रहेगा. धूर्ताें की चालाकी में आने से बचें. अनुबंधों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. करियर पूर्ववत् रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

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व्यक्तिगत मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में रुचि रहेगी. आकस्मिक लाभ के फेर में आने से बचें. विविध मामलों में सगजता बढ़ाएं. लेनदेन सावधानी रखें. नीति नियमों का पालन करेंगे. साथी सहयोग बनाए रखेंगे. विपक्ष से सतर्कता बरतेंगे. विदेशी सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाए रहें. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक वातावरण सामान्य रहेगा. धूर्ताें की चालाकी में आने से बचें. अनुबंधों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. करियर पूर्ववत् रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. निजी खर्च बढ़ा रहेगा. प्रबंधनं पर ध्यान दें. अधिकांश मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए खें. लेनदेन में जल्दी न करें. जिद को त्यागें.

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प्रेम मैत्री- रिश्ते सामान्य रहेंगे. मन की बात कहनेे में संकोच बढ़ेगा. सहकार का भाव बनाए रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रहें. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम व स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे. रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. लापरवाह न हों.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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