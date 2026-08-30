आज 30 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे, कार्य विस्तार पर बल देंगे

सभी कार्यों में उत्साह बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगां. पेशेवरों व मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. करियर व्यापार में उछाल आएगा. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व लगन से कार्य करंेगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज रहेगा. संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा. अतिभावुकता में बचेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे. चर्चा संवाद में आगे होंगे. तेजी बढ़ाने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. इच्छित वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे. कार्य विस्तार पर बल देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में सहज रहेंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. परिजनों से करीबी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. सभी का सम्मान रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. अपनों का सुख बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में समय देंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. नियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.शुभ रंग:



आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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