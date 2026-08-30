आज 30 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: बचत पर फोकस होगा, लाभ में वृद्धि होगी

घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. अपनों के सहयोग से उत्साह बढ़ेगा. करीबियों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. परंपरागत मामले गति पाएंगे बचत को बढ़ावा मिलेगा. संग्रह संरक्षण को बढ़ावा देंगे. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आस्था एवं भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. धर्म में रुचि लेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायि चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. योग्यजन इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. विविध गतिविधियां बल पाएंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढत पर बने रहेंगे. बचत पर फोकस होगा. लाभ में वृद्धि होगी. प्रबंधन में सुधार आएगा. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. आर्थिकी को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का साथ और समर्थन पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. कुटुम्बियों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

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