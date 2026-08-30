आज 30 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यापार में सक्रियता लाएंगे, पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे

भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी संबंधों मंें सहजता रखेंगे. करियर व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. आसपास शुभता का संचार बढ़ेगा. शिक्षा में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आर्थिक मामले गति लेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कार्य व्यापार में सहकारिता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बंधुजनों से संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यगति आकर्षक रहेगी. व्यापार में सक्रियता लाएंगे. पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. साहस पराक्रम से कार्य संवारेंगे. आसपास अनुकूलन रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय बचत में वृद्धि होगी. कारोबारी स्थिति मजबूत रहेगी. आर्थिक विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों में सफलता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों को समय देंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. साहचर्य के मामले बल पाएंगे. चहुंओर सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. विवेक से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सहज होंगे. सबका विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कार्यगत शुभता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. अेोम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री का प्रसाद बांटें. शिक्षा पर फोकस रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : मरून

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