आज 28 सितंबर 2026 मीन राशिफल: सूझबूझ से कार्य करेंगे, मूल्यवान भेंट मिलेगी

घर के लोगों के साथ सुख संवाद बढ़ाएंगे. परिवार में अनुकूलन रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. समर्थन से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक समृद्धि के मौके बनेंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन होगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. हर्षआनंद बना रहेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. निजी आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. रहन सहन में साज संवार बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर फोकस होगा. कारोबारी लाभ को बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं. सुविधाएं बढ़ाएंगे. इच्छित भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रबंधन के मामलों में करीबी सहयोगी होंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मिठास घुली रहेगी. स्वजनों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित हांेगे. अपनों के लिए सहजता रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में मधुरता बनाए खेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.



आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. सत्कार की भावना बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : आम्र के समान

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