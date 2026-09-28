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आज 28 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आदरभाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kark Rashifal 28 September 2026, Cancer Horoscope Today: भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे.  मित्र सहयोगी होंगे.  घर परिवार में प्रभावशीलता बढ़ेगी.  रिश्तों में समन्वय रहेगा. सबका मान-सम्मान बनाए रखेंगे. 

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cancer horoscope
cancer horoscope

प्रबंधन में प्रभावशाली स्थिति बनी रहेगी.  सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.  व्यवस्था व प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.  कामकाज संवार पर रहेगा.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा.  प्रशासन के कार्य सहज होंगे.  पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.  लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.  जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे.  भावनाओं पर अंकुश रखेंगे.  अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे.  करियर कारोबार में सभी सहयोगी होंगे.  नीति नियमों पर जोर बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी.  पेशेवर मामलों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.  स्पष्टता से काम लेंगे.  वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे.  पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाएं गति लेंगी.  करीबी सहयोगी बने रहेंगे.  लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  करियर व्यापार में सुधार आएगा.  जिम्मेदारियों को निभाएंगे.  महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. 

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प्रेम मैत्री- सहकार और समन्वय से रिश्ते मधुर रखेंगे.  निजता का सम्मान करेंगे.  अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे.  भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे.  मित्र सहयोगी होंगे.  घर परिवार में प्रभावशीलता बढ़ेगी.  रिश्तों में समन्वय रहेगा.  सबका मान-सम्मान बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आदरभाव बढ़ा रहेगा.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  संवेदनशील रहेंगे.  योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.  मनोबल ऊंचा  बना रहेगा. 

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  परस्पर सहयोग बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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