आज 28 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सीख सलाह बनाए रखेंगे,  मनोबल बढ़ेगा

आर्थिक परिणाम उम्मीद से बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. कामकाजी अवसर अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. मित्रों को समय देंगे. अपनों को साथ लेकर चलेंगे. योजनाओं में तेजी रखेंगे. कामकाजी शुरूआत बेहतर होगी. विभिन्न परिणाम सकारात्मक बनेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. आपसी सहयोग से इच्छित फल प्राप्त करेंगे. व्यावसायिक अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. निजी संबंधों को साधेंगे. कामकाज अनुकूल रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. विविध व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे. करियर संवार पर बना रहेगा. साहस से काम लेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेेगी. आय के स्त्रोत निर्मित होंगे. वित्तीय फोकस बढ़ाए रखेंगे. लंबित मामलों में गति लाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. बचत में बढ़त होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. निजी संबंध सुखदायक रहेंगे. अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संबंधों में उत्साहित बने रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. विवेक से काम लेंगे. भावनात्मक बल पाएगी. अपनी बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हित का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर अच्छा होगा. सीख सलाह बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

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