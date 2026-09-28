आज 28 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जोखिम न लें,  स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा

सफलता का प्रतिशत औसत बना रहेगा. विपक्षियों से दूरी रखेंगे. परिवार के लोगों का साथ समर्थन बना रहेगा. वादविवाद में नहीं आएं. अनिर्णय की स्थिति से बचें. सजगता से कार्य करें. खानपान और सेहत देखें. भावुकता व अन्य के प्रभाव में न आएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सतर्कता सजगता बरतें. भूलचूक की स्थिति से बचें. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. ठगों की बातों में न आएं. स्वास्थ्य संबंधी मामले साधारण रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दबाव का अनुभव कर सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय - कारोबारी मामले साधारण रहेंगे. अनुबंधों में ढिलाई न दिखाएं. वादों को पूरा करें. पेशेवर अनुशासन बढ़ाएं. करीबियो के सहयोग से आगे बढें. विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें.

धन संपत्ति - आर्थिक चर्चा में लापरवाही से बचें. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. कार्यव्यवस्था को बेहतर रखें. लोभ एवं प्रलोभन में आने से बचें. बजट प्रभावित हो सकता है. सतर्कता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. करीबियों से मेलजोल में सहजता दिखाएं. अवसर का इंतजार करें. जल्दी में प्रतिक्रिया से बचें. रिश्तों को संवारें. परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. स्वजनों से करीबी रखें. अपनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजन की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिम न लें. ं. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. अधिक भार उठाने से बचें. मनोबल बनाए रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ी रहेगी.

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. अन्य की मदद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : समुद्री

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