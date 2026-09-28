scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ परिणाम पाएंगे,  लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 September 2026, Scorpio Horoscope Today:  पेशेवरों का समर्थन रहेगा.  अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.  व्यवस्थाओं को महत्व देंगे.  जोखिम लेने से बचें.सतर्कता व अनुशासन से आगे बढ़ें. 

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

मेहनत पर जोर बनाए रखें.  पेशेवर कार्यों  में सक्रियता बढ़ाएं.  सेवा व्यवसाय व नौकरी में बेहतर बने रहेंगे.  समय सीमा का पालन करेंगे.  परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगेे.  कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  मेहनत से आगे बढ़ेंगे.  पेशेवरों का समर्थन रहेगा.  अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.  व्यवस्थाओं को महत्व देंगे.  जोखिम लेने से बचें.  कामकाजी मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे.  अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.  प्रयासों को संवारेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में निरंतरता बनाए रखें.  कारोबार में हितलाभ सामान्य होगा.  व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा.  साथियों का समर्थन बढ़ाएं.  सतर्कता व अनुशासन से आगे बढ़ें. 

धन संपत्ति- आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं.  सतर्कता बनी रहेगी.  उधार के लेनदेन में रुचि रखेंगे.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.  परिश्रम से परिणाम पाएंगे.  लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

उचित अवसर का लाभ लेंगे, लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे
वृश्चिक राशि वालों के आज धन लाभ के रास्ते बनेंगे, नेगेटिव विचारों से बचें
लाभ तरक्की पर रहेगा, कला कौशल से जगह बनाएंगे
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, जानें दैनिक राशिफल
Shani Gochar 2026 Saturn Nakshatra
शनि का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!

प्रेम मैत्री- प्रिय का समर्थन बनाए रखेंगे.  सबका साथ एवं सहयोग पाएंगे.  वादा पूरा करें.  प्रेम में बड़प्पन से काम लेंगे.  संबंध सहज बनेेंगे.  परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.  लोगों की बातों में नहीं आएंगे.  सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे.  मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था को अनदेखा न करें.  खानपान पर बल दें.  व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी.  योग व्यायाम करेंगे.  स्वास्थ्य का ध्यान रखें. 

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  नियमपालन बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 28 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे |
    आज 28 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जोखिम न लें,  स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: खानपान संवरेगा,  सुख बढ़ा रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आदरभाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे |
    आज 28 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सीख सलाह बनाए रखेंगे,  मनोबल बढ़ेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लापरवाही न दिखाएं, धोखेबाजों से बचें |
    एक क्लिक में पढ़ें 28 सितंबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 28 सितंबर 2026 मेष राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे |
    Aaj ka Upay 28 September 2026: नाराज पितृदेव को मनाने के लिए क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement