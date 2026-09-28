आज 28 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ परिणाम पाएंगे,  लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा

मेहनत पर जोर बनाए रखें. पेशेवर कार्यों में सक्रियता बढ़ाएं. सेवा व्यवसाय व नौकरी में बेहतर बने रहेंगे. समय सीमा का पालन करेंगे. परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगेे. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. कामकाजी मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. प्रयासों को संवारेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में निरंतरता बनाए रखें. कारोबार में हितलाभ सामान्य होगा. व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. साथियों का समर्थन बढ़ाएं. सतर्कता व अनुशासन से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. सतर्कता बनी रहेगी. उधार के लेनदेन में रुचि रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय का समर्थन बनाए रखेंगे. सबका साथ एवं सहयोग पाएंगे. वादा पूरा करें. प्रेम में बड़प्पन से काम लेंगे. संबंध सहज बनेेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था को अनदेखा न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. नियमपालन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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