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आज 28 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लापरवाही न दिखाएं, धोखेबाजों से बचें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 September 2026, Taurus Horoscope Today: रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.  विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे.  संबंधों को संवारने का प्रयास बनाए रखें.  औरों के दबाव में आने से बचें.

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taurus horoscope
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निवेश पर फोकास रह सकता है.  रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.  करीबियों का सम्मान रखेंगे.  आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें.  संबंधों को बेहतर बनाए रखें.  अपनों के लिए क्षमता से अधिक करेंगे.  विदेश जाने का भाव रखेंगे.  बाहरी विषयों में अनुकूलता बनी रहेगी.  नीति नियम की अवहेलना से बचेंगे.  कार्ययोजनाओं में सूझबूझ व नियंत्रण बनाए रखेंगे.  न्यायिक मामलों में गति आएगी.  व्यवस्था पर अंकुश बनाए रखें.  खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा. 


नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में भूलचूक से बचें.  पेशेवर प्रयासों को नियमित बनाए रखें.  करियर में सजगता बनाए रहें.  लोभ प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएं.  रुटीन परिणाम बनाए रहें. 

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों पर अतिरिक्त ध्यान दें.  न्यायिक मामलों में सजगता बढ़ाएं.  निरंतरता बनाए रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी.  योजनाएं प्रभावित रह सकती है. 

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प्रेम मैत्री- करीबियों को समय दें.  आपसी सहकार बनाए रहें.  प्रिय व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करें. भावनात्मक संतुलन रखें.  रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.  विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे.  संबंधों को संवारने का प्रयास बनाए रखें.  औरों के दबाव में आने से बचें.  सामंजस्य बढ़ाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं.  धोखेबाजों से बचें.  सुविधाओं पर ध्यान दें.  बहकावे से बचें.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. 

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  सतर्कता रखें. 

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शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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