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आज 28 सितंबर 2026 धनु राशिफल: तेजी से काम निकालेंगे, मनोबल ऊंचा  होगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: आर्थिक मामले उछाल पर रहेंगे.  विभिन्न विषय सकारात्मक बने रहेंगे.  प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

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sagittarius horoscope
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मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंग.  भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.  विभिन्न कलात्मक प्रयासों को गति देंगे. आसपास का माहौल उत्साहजनक रहेगा.  सहकारिता पर जोर होगा.  पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे.  आय के स्त्रोत नए बनेंगे.  विरोधियों से सावधान रहेंगे.  संबंध बेहतर बनाए रखेंगे.  व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे.  आनंद का वातावरण रहेगा.  मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.  मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे.  जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे.  लंबित कार्यों  में तेजी रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थिति बेहतर बनी रहेगी.  लेनदेन को गति देंगे.  लक्ष्य पर जोर होगा.  कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.  सूझबूझ से काम निकालेंगे.  संकोच दूर होगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामले उछाल पर रहेंगे.  विभिन्न विषय सकारात्मक बने रहेंगे.  प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  समकक्षों का सहयोग पाएंगे.  अनुभव बढ़ाएं.  प्रलोभन में नहीं आएं. 

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक खुशियों में शामिल होंगे.  निजी संबंध मजबूती पाएंगे.  भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे.  परस्पर विश्वास बढेगा.  मन के मामलों में उत्साह रखेंगे.  रिश्तों में समय देंगे.  भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे.  मित्र साथ निभाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रखेंगे.  तेजी से काम निकालेंगे.  मनोबल ऊंचा  होगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  दिनचर्या संवार पाएगी.  रुटीन रखेंगे. 

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  बड़ों की बात ध्यान से सुनें. 

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : ऑरेंज

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