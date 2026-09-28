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आज 28 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आलस्य का त्याग करें,  कार्ययोजनाएं सवारें

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 September 2026, Aquarius Horoscope Today: आलस्य का त्याग करें.  कार्ययोजनाएं सवारें.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  उत्साह मनोबल ऊंचा  रहेगा. संसाधनों को बढाएं. 

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aquarius horoscope
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सामाजिक मामले गति पाएंगे.  व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी.  सबसे बेहतर संपर्क संवाद में बनाए रखेंगे.  कार्ययोजनाओं में पहल करेंगे.  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.  सभी से मेलजोल रखेंगे.  वाणिज्यिक कार्यों  पर ध्यान देंगे.  आंकिक विषयों में रुचि रहेगी.  वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे.  लाभकारी परिस्थितियांे को भुनाएं.  जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे.  भाइयों से करीबी बढ़ेगी.  संबंधिया का सहयोग रहेगा.  व्रत संकल्प पूरा करें.  धैर्य से आगे बढ़ें.  आय में बढ़त रहेगी. 

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामले अनुकूल बने रहेंगेे.  व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे.  साहस व प्रबंधन बढ़ा रहेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे.  व्यवसायिक यात्रा संभव है.  पेशेवरों से तालमेल बढ़ाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा.  लाभ का प्रतिशत ऊंचा  रहेगा.  सक्रियता और पराक्रम बढ़ा रहेगा. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे.  संपर्क संवाद संवार पाएगा.  शुभकर संकेतों को बल मिलेगा. 

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प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं से महत्वपूर्ण चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.  घर परिवार में सुख बढ़ा रहेगा.  गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे.  समर्पण का भाव बढ़ेगा.  सभी प्रभावित होंगे.  प्रियजन सहयोगी होंगे.  परिजनों से तालमेल रखेंगे.  शुभ सूचना प्राप्त होगी.  चर्चाओं में असरदार बने रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य का त्याग करें.  कार्ययोजनाएं सवारें.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  उत्साह मनोबल ऊंचा  रहेगा. संसाधनों को बढाएं. 

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  सक्रियता बनाए रहें. 

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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