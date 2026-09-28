आज 28 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे

कार्य व्यापार में स्थायित्व बढ़ेगा. भेंटवार्ता में प्रभाव के साथ अपना पक्ष रखेंगे. व्यावसायिक प्रयासों में सहयोग बनाए रखेंगे. एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे. उद्योग कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध गहरे होंगे. पेशेवर समय पर कार्य करें. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. जिम्मेदारियों को संभालेंगे. साझेदारी पर जोर बनाए रखें. दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी बनी रहेगी. औद्योगिक गतिविधियां बल पाएंगी. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर फोकस होगा. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. नेतृत्व की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम संवरेंगे. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास गति लेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेम और स्नेह का वातावरण बना रहेगा. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लोागें से भेंट होगी. संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवार पर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सहयोग व उत्साह से काम लेंगे. संकोच कम होगा.

आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. साझेदारी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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