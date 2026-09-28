scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: खानपान संवरेगा,  सुख बढ़ा रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 28 September 2026, Leo Horoscope Today: रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे.  अनुकूलता का लाभ उठाएंगे.  प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  मन के मामलों में सफलता मिलेगी.  रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. 

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सभी मामले अपेक्षा के अनुकूल बने रहेंगे.  भाग्य को बढ़ावा मिलेगा.  सकारात्मक वातावरण उत्साह बढ़ाएगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  धर्म आस्था को बल मिलेगा.  उमंग उत्साह बनाए रखेंगे.  इच्छित परिणाम बनेंगे.  योजनागत विषयों पर जोर देंगे.  सबसे तालमेल बढ़ेगा.  मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे.  वरिष्ठों से भेंट होगी.  प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.  लेनदेन में सहजता रहेगी.  करीबी साथ निभाएंगे.  उन्नति के पथ पर बढ़त बनाए रहेंगे.  संपर्क संवाद बेहतर होगा.  विविध मामले पक्ष में बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा रहेगा.  सूझबूझ से कार्य करेंगे.  पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  विविध मामले गति लेंगे.  करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे.  लाभ बढ़त पर बना रहेगा.  वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.  उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  योजनाएं संवरेंगी.  विविध गतिविधियों में सजग रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

pitru paksha 2026 four planets retrograde
पितृपक्ष में 4 ग्रहों की उल्टी चाल, इन 4 राशियों पर संकट!
अपनों का साथ बना रहेगा, निजी संबंधों को बल मिलेगा
सिंह राशि वालों की आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जरूरी टिप- इगो से बचें
venus transit libra 2026
तुला राशि में शुक्र का गोचर, चमकेगी 5 राशियों की किस्मत!
स्वास्थ्य पूर्ववत् रहेगा, सूझबूझ से कार्य करें

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा संवाद सकारात्मक रहेगा.  संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.  आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.  निजी विषयों में उत्साह दिखाएंगे.  रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे.  अनुकूलता का लाभ उठाएंगे.  प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  मन के मामलों में सफलता मिलेगी.  रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  खानपान संवरेगा.  सुख बढ़ा रहेगा.  स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.  अनुकूलता बढ़ी रहेगी. 


आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  पितरों का विधिवत् तर्पण करें.  अन्नदान करें.  धर्मकार्य बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 1, 2 और 9

Advertisement

शुभ रंग : डीप पिंक

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 28 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: खानपान संवरेगा,  सुख बढ़ा रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आदरभाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे |
    आज 28 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सीख सलाह बनाए रखेंगे,  मनोबल बढ़ेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लापरवाही न दिखाएं, धोखेबाजों से बचें |
    एक क्लिक में पढ़ें 28 सितंबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 28 सितंबर 2026 मेष राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे |
    Aaj ka Upay 28 September 2026: नाराज पितृदेव को मनाने के लिए क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement