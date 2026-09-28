आज 28 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: खानपान संवरेगा,  सुख बढ़ा रहेगा

सभी मामले अपेक्षा के अनुकूल बने रहेंगे. भाग्य को बढ़ावा मिलेगा. सकारात्मक वातावरण उत्साह बढ़ाएगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता रहेगी. करीबी साथ निभाएंगे. उन्नति के पथ पर बढ़त बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. विविध मामले गति लेंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाएं संवरेंगी. विविध गतिविधियों में सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा संवाद सकारात्मक रहेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. निजी विषयों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. सुख बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. अनुकूलता बढ़ी रहेगी.



आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. धर्मकार्य बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 2 और 9

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शुभ रंग : डीप पिंक

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