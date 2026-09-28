आज 28 सितंबर 2026 मकर राशिफल: नियंत्रण बढ़ाएं, मेल मुलाकात बढ़ेंगी

स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करें. परिवार के लोगों से सहजता बनाए रखें. अपनों से मतभेद उभर सकते हैं. बड़ों की बातों को महत्व दें. पेशेवर विषयों में सूझबूझ व सहकार बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय मामलों में निरंतरता रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में प्रभावी बने रहेंगे. कामकाज में सहजता बनाए रहेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखेंगे. व्यवसाय संतुलित बना रहेगा. अधिकारी से तालमेल बढ़ेगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सामंजस्यता से कार्य करते रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्षं पर बल बनाए रखेंगे. सत्ता से संबंध मजबूत होंगे. व्यावसायिक सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में गति बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में बनाकर चलें. करीबियों को समय देने की कोशिश रखें. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावी रहेंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में मध्यम स्थिति रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच पर फोकस रहेगा. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल व जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.



आज का उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. पितरों का विधिवत् तर्पण करें. अन्नदान करें. जिद से बचें.

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शुभ अंक : 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

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