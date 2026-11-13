आज 13 नवंबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सकारात्मक परिणाम बनेंगे

व्यापार प्रबंधन में बेहतर बने रहेंग. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे. शासन संबंधी मामलों में शुभता का संचार बढ़ेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. साहसिक कार्यों में उत्साह बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य तेजी से पूरा करेंगे. विविध प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संवरेगा. सबका समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. साथीगणों व समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित मौके बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. वातावरण सुखकर बनाए रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर विश्वसनीय रहेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्रत संकल्प बढ़ेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन व व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : सफेद चंदन

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