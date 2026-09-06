आज 6 सितंबर 2026 मीन राशिफल: लेन-देन में अस्पष्ट स्थिति से बचें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

घर में अपनों से मिलकर रहने पर जोर दें. परिजनों से करीबी बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहें. आर्थिक लाभ सहज रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में उलझाव की स्थिति से बचें. भावनात्मक पक्ष सहज रहेगा. संबंधों में संकोच का भाव बना रहेगा. भावुकता में निर्णय नहीं लें. निजी संबंधों मंें सहजता रखें. चर्चा संवाद दखल बनाए रहेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. सहनशीलता को बढ़ाकर रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अहंकार में न आएं. लेनदेन में अस्पष्ट स्थिति से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. कारोबारी गतिविधियों में उत्साह दिखाएं. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान दें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रतिभा से परिणाम में सुधारेंगे. प्रतिस्पर्धा पर बल रहेगा. भौतिक वस्तु की खरीदी से बचें. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे.

प्रेम मैत्री- बड़ों से सीख सलाह बनाए रखें. समता संतुलन पर जोर रहेगा. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. अपनों के व्यवहार से सामंजस्य बिठाए रहें. परिजनों से करीबी रखें. विनम्रता से काम लें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. सभी का सम्मान रखें. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- नियंत्रण बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल साधारण रहेगा.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. वाद विवाद से बचें.

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 7

शुभ रंग : सनराइज

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