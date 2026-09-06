आज 6 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: व्यवसाय में रुटीन रखें, योजनाओं में धैर्य दिखाएं

निवेश पर नियंत्रण कठिन होगा. दूर देश के प्रयासों को बढ़ावा देंगे. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. अधिकतर मामले लंबित रह सकते हैं. बिना तैयारी किए यात्रा से बचें. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. करियर के मामलों में सजग रहें. वाणिज्यिक विषयों में स्पष्टता बनाए रहें. अनुबंधों में नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. न्यायिक मामलों पर फोकस बनाए रखें. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. खानपान सामान्य बनाए रखेंगे. तार्किकता बनाए रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयास मिश्रित रहेगे. पेशेवर सजगता दिखाएंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएंगे. पहल से बचेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवसाय में रुटीन रखें. योजनाओं में धैर्य दिखाएं. प्रबंधनं पर ध्यान दें. अधिकांश मामलों में सामान्य परिणाम बनेंगे. संवाद में सजगता रखें.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में भावनात्मकता पर अंकुश रखें. दबाव में न आएं. चर्चा में उतावली न दिखाएं. रिश्तों में प्रभाव बनाए रहें. रिश्तेदारों से चर्चा में विनम्र रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार में सरलता बनाए रहें. आवश्यक सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी निभाएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. रहन सहन साधारण बना रहेगा. दिखावे से बचें.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 6 और 7

शुभ रंग : गुलाबी

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