आज 6 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: पेशेवर प्रदर्शन संवरेगा, करियर व्यापार में तेजी रहेगी

मनोबल बढ़त पर रहेगा. साथियों के समर्थन से उत्साह बढ़ेगा. विनय विवेक से फैसले लेंगे. आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास और बड़प्पन बढ़ाए रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मन की बात कहने में संकोच बना रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें. ऊर्जा उत्साह से भरे रहें. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहें. कार्यों में सक्रियता दिखाएं. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सीखने सिखाने पर जोर दें. प्रतिभा के प्रदर्शन में अनुशासन रखें. विविध प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. पेशेवर प्रदर्शन संवरेगा. करियर व्यापार में तेजी रहेगी.

धन संपत्ति- पेशेवर वरिष्ठों से सानिध्य रखेंगे. मौके भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्थागत नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तौर-तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. करीबियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों के साथ निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासित रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सहज रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. प्रिय से भेंट बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

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