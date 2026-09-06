आज 6 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: नीति नियम का पालन करेंगे, बजट बनाकर चलें

समय साधारण बना हुआ है. कार्य व्यापार में दबाव अनुभव करेंगे. परिवार के लोगों की सीख सलाह अपनाएं. खानपान पर ध्यान दें. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. परस्पर भरोसा बनाए रहंे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहकार की भावना बनाए रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज मध्यम रहेगा. ठगों से दूर रहें. तैयारी पर ध्यान दें. विविध विषयों में धैर्य दिखाएं. करियर व्यापार में सजगता रखें. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- लेनदेन में सावधानी बरतें. प्रबंधकीय निर्देशों की अनदेखी न करें. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नीति नियम का पालन करेंगे. बजट बनाकर चलें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्थिति सामान्य बनाए रखें. चर्चा में असहजता बढ़ सकती है. रिश्ते सामान्य रहेंगे. हैं. परिजनों का समर्थन व सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखें. घर परिवार से नजदीकी बढ़ाए रखें. संबंधों में वाद विवाद उभर सकते हैं. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी भरोसा खें. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें. सात्विकता रखें.

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आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सरलता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1, 6, 7 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

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