आज 6 सितंबर 2026 मकर राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे, कार्य व्यापार बढ़ा रहेगा

पेशेवर कार्यों में धैर्य से काम लें. रिश्तों को बढ़ावा देंगे. कामकाज में मजबूती बढ़ाएंगे. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. सेवाकार्यों में बेहतर बने रहेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. अनावश्यक बहस से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सजगता बढ़ाएं. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. पेशेवर विषय साधारण रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखें. सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- लेनदेन में सावधानी बनाए रहें. वित्तीय मामलों में नियम अनुशासन अपनाएं. ठग सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. कामकाजी वार्ताएं लंबित हो सकती हैं. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा संवाद में दबाव बना रहेगा. रिश्तेदारों से जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. तार्किक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएंगे. प्रेम में आस्था रखेगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. कर्मठता से कार्य करेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सेवाभावना को बढ़ाए रहें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 8

शुभ रंग : रस्ट कलर

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