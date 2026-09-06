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आज 6 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: आधुनिक विषय गति लेंगे, नए मामले पक्ष में बनेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 6 September 2026, Gemini Horoscope Today: परिवार का साथ सहयोग मिलेगा. सभी प्रभावित होंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. आशंकाओं में आने से बचेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

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gemini horoscope
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लोगों से सकारात्मक भेंट के अवसर बनेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जोखिम लेने में आगे रह सकते हैं. सबसे संवाद बनाए रखेंगें. प्रतिभा से कार्य व्यापार संवारेंगे. रचनात्मक कार्य बनाए रहेंगे. कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं में आत्मविश्वास बना रहेगा. स्वाभिमान बढ़ेगा. लक्ष्यों को समय से पूरा करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वार्ताओं में सहज रहेंगे. आधुनिक विषय गति लेंगे. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध मामलों में उत्साह रखेंगे. करियर व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. सृजनात्मक सोच बनाए रखेंगे. पहल की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषयों में गति आएगी. अनुबंधों में सहज होंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी.

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प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण उत्साहजनक रहेगा. परिवार का साथ सहयोग मिलेगा. सभी प्रभावित होंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. मन के मामले सुखद रहेंगे. आशंकाओं में आने से बचेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की बात सुनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. आदर सम्मान बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

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आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

शुभ अंक : 1, 4, 6 और 7

शुभ रंग : अखरोट समान

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