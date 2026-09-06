आज 6 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी

वाणिज्यिक योजनाएं उचित दिशा में गति लेंगी. वांछित लाभ की स्थिति बन रहेगी. पेशेवर चर्चाओं में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक सौदेबाजी हितकर रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयास बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. तेजी से आगे बढ़त रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलो में पहल बनाए रखेंगे. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पाएंगे. सहजता से कार्य करेंगे. वचन निभाएंगे. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : माणिक्य के समान

---- समाप्त ----