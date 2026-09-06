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आज 6 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आय-व्यय संतुलित रहेगा, सक्रियता बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्र संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी.

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sagittarius horoscope
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महत्वपूर्ण मामलों में साझा प्रयासों से आगे बढ़ेंगे. उद्यम उद्योग में तेजी बनाए रखेंगे. करीबियों से सहयोग बना रहेगा. कार्यक्षमता बेहतर होगी. आर्थिक क्षेत्र बल पाएगा. स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सबको जोड़े रखेंगे. साझा प्रयासों में सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयों में गति रहेगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. उद्यम में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न प्रयास गति लेंगे. करियर कारोबार में उत्साह बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक फोकस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. विविध गतिविधियों में उतावली नहीं बरतेंगे. आय-व्यय संतुलित रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

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प्रेम मैत्री- दाम्पत्य खुशहाल रहेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मेल मुलाकात होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्र संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखेगें. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर बल रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. साझा कार्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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