आज 6 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: आदर भाव में वृद्धि होगी, सहयोग की भावना बढे़गी

कार्य व्यापार में धैर्य का परिचय लेंगे. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों का साथ बना रहेगा. निजकार्यों को बल मिलेगा. सबका सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को गति देंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में शामिल रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिणाम संवारेंगे. कारोबार संतुलित रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारी से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- समकक्षों और साथियों से सहज संवाद खेंगे. निज चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन से मजबूत रहेंगे. पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र मदद बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. विनय विवेक बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 5, 6 और 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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