scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: आदर भाव में वृद्धि होगी, सहयोग की भावना बढे़गी

Aaj ka Kanya Rashifal 6 September 2026, Virgo Horoscope Today: निज चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन से मजबूत रहेंगे. पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र मदद बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कार्य व्यापार में धैर्य का परिचय लेंगे. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों का साथ बना रहेगा. निजकार्यों को बल मिलेगा. सबका सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक कार्यों को गति देंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में शामिल रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिणाम संवारेंगे. कारोबार संतुलित रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारी से भेंट होगी.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशिवाले खर्चों को कंट्रोल करें, धन संबंधी समस्याएं हल होंगी, जानें शुभ रंग
सफलता से उत्साहित रहेंगे, योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा
मन की बात कह पाएंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे
कन्या राशि वालों के आज व्यापार में तेजी आएगी, कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करें
shukra transit 2026
शुक्र का कन्या में गोचर, इन 7 राशियों की बदलेगी किस्मत!

प्रेम मैत्री- समकक्षों और साथियों से सहज संवाद खेंगे. निज चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन से मजबूत रहेंगे. पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र मदद बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. विनय विवेक बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5, 6 और 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 6 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: आदर भाव में वृद्धि होगी, सहयोग की भावना बढे़गी |
    आज 6 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी |
    आज 6 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: व्यवसाय में रुटीन रखें, योजनाओं में धैर्य दिखाएं |
    आज 6 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: आधुनिक विषय गति लेंगे, नए मामले पक्ष में बनेंगे |
    आज 6 सितंबर 2026 वृष राशिफल: संपत्ति के मामले सामान्य बने रहेंगे, धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 6 सितंबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 6 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी, सूझबूझ से परिणाम संवारेंगे |
    Aaj ka Upay 6 September 2026: यदि आत्मविश्वास की कमी है तो रविवार के दिन ये उपाय करें
    Advertisement