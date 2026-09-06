आज 6 सितंबर 2026 तुला राशिफल: मित्रों से भेंट होगी, वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे

सहजता से कार्यों को गति देंगे. भाग्य के मामलों में सक्रियता आएगी. संपर्कों का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़ेंगी. अध्यात्म में रुचि लेंगे. शासन प्रशासन से संबंधित कार्य बनेंगे. चहुंओर तेजी रहेगी. कार्य व्यापार पर प्रभाव बनाए रखेंगे. फोकस बनाए रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज की स्थिति उत्तम बनी रहेगी. वातावरण सकारात्मक रहेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.
धन संपत्ति- मनोवांछित लाभ की संभावना बढ़ेंगी. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. आर्थिक सूझबूझ बढ़ाए रखें. सहज अवसर बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में सहज होंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- स्वजनों का समर्थन बना रहेगा. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत संबंध सहज रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन बढ़ा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
आज का उपाय: भगवान दिवाकर आदित्य सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.
शुभ अंक : 6, 7 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर