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आज 3 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट डिल की नीति का अनुसरण करेंगे, कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 3 September 2026, Gemini Horoscope Today: विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सुधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें. प्रेम स्नेह से काम लें. मन के मामले मिलेजुले रहेंगे.

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gemini horoscope
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आय से अधिक खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. लेनदेन में संतुलित स्थिति बनाए रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. विदेश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता रखें. निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें. स्मार्ट डिले की नीति का अनुसरण करेंगे. पेशेवर सावधानी से काम लें. रिश्तों में पहल बनाए रखें. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में नियमों पर जोर दें. कार्य विस्तार के लिए अवसर का इंतजार करें. प्रलोभन भरे प्रस्तावों को अनदेखा करें. कामकाज में सजग रहें.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामलों में फोकस रखें. पेशेवरों का साथ रहेगा. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार व्यवसाय में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

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व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सुधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें. प्रेम स्नेह से काम लें. मन के मामले मिलेजुले रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सजग रहें.

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शुभ अंक : 3, 4 और 5

शुभ रंग : पीच कलर

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