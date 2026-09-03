आज 3 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खानपान आकर्षक होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे

करियर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे. आर्थिक नीतियों को बखूबी अपनाएंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. व्यवसाय में गति लाएंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. भेंटवार्ता बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज का वातावरण सकारात्मक रहेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. विभिन्न मामलों में साहस से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियां संवरेंगी. संपत्ति में बढ़त होगी. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक वार्ता में सुधार होगा. परिवार में सहजता बढ़ाएंगे. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. स्पष्टता से बात कहेंगे. संवाद में सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 4

शुभ रंग : भगवा

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