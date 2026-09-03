scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खानपान आकर्षक होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 3 September 2026, Cancer Horoscope Today: अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियां संवरेंगी. संपत्ति में बढ़त होगी. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

करियर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे. आर्थिक नीतियों को बखूबी अपनाएंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. व्यवसाय में गति लाएंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. भेंटवार्ता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज का वातावरण सकारात्मक रहेगा. लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. विभिन्न मामलों में साहस से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. उपलब्धियां संवरेंगी. संपत्ति में बढ़त होगी. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

venus transit libra
तुला राशि में शुक्र का प्रवेश: चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
आर्थिक पक्ष बल पाएगा, उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे
कर्क राशिवालों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, घर मेें सुख बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल
venus transit september 2026
सितंबर में शुक्र का गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक वार्ता में सुधार होगा. परिवार में सहजता बढ़ाएंगे. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. स्पष्टता से बात कहेंगे. संवाद में सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 4

शुभ रंग : भगवा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट डिल की नीति का अनुसरण करेंगे, कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी |
    आज 3 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लक्ष्य बनाए रखेंगे, निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 3 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 3 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आयोजन से जुड़ेंगे, व्यवस्था पर फोकस रहेगा |
    Aaj ka Upay 3 September 2026: यदि धन की कमी बनी रहती है तो ये उपाय करें
    Advertisement