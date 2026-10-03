आज 3 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: खानपान में सुधार लाएं, मनोबल बनाए रखें

भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सहज बने रहें. प्रबंधन के कार्यों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. निजी उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों पर ध्यान देंगे. जनसंपर्क का लाभ मिलेगा. व्यापार बेहतर बना रहेगा. जिद जल्दबाजी से बचें. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों की बातों को नजरअंदाज करने से बचें. सबका साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. योजनाएं रुटीन रहेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. बचत पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंटवार्ता में सतर्क रहें.

प्रेम मैत्री- व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव बढ़ेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. विनय विवेक से काम लें. भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है. अपनों की बातों को अनसुना न करें. संबंध मजबूत बनाने पर जोर दें. भावावेश से बचें. धैर्य धर्म रखें. प्रेम व्यवहार बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्यों में रुचि रहेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. खानपान में सुधार लाएं. मनोबल बनाए रखें.

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आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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