आज 3 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: स्पष्टता बढे़गी, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे

बौद्धिक मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे. श्रेष्ठ जनों से संपर्क बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर देंगे. सोच बड़ी रखेंगे. विनम्रता व आज्ञाकारिता रखेंगेे. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों में उत्साह से भरे रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाएंगे. आवश्यक कार्य समय से पूरे करेंगे. सामंजस्यता का प्रयास रखें. परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद रहेंगी.



प्रेम मैत्री- सभी से तालमेल बढ़ेगा. समय पर भेंट के लिए जाएंगे. बड़़प्पन रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. अपनों का भरोसा रखेंगे. साथी सहकर्मी सहयोगी होंगे. संबंधों में स्पष्टता बढे़गी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्रता में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन रखेंगे. बौद्धिक प्रयासों से सफल होंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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