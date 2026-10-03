आज 3 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, भेंटवार्ता में सफल रहेंगे

आर्थिक अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा. प्रबंधन संवार पाएगा. करियर कारोबार से जुड़े जन बेहतर करेंगे. अर्थ व्यापार में सफलता पाएंगे. आवश्यक विषयों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.



नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों उत्साह बढ़ा रहेगा. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. प्रतिस्पर्धा की भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा की संभावना बढ़ी रहेगी.

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धन संपत्ति- जिम्मेदारों से भेंट होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आर्थिक लाभ में सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा. पारिवारिक मामले संवरेंगे. संबंध में उम्मीद से अच्छे रहेंगे. धैर्य का प्रदर्शन करेंगे. विश्वास बढ़ेगा. एक दूसरे का परस्पर ख्याल रखेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बड़प्पन रखें.

शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

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