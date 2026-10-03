आज 3 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: भरोसा जीतें, कर्मठता पर जोर दें

कारोबार से जुड़े निवेश पर फोकस रह सकता है. विस्तार योजनाओं को बल मिलेगा. नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का सम्मान रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. यात्रा संभव है. सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. गलतियों को अनदेखा न करें. खर्च और निवेश पर ध्यान देंगे. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी. सामंजस्यता रखेंगे. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता साधारण बनी रहेगी. मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर विषयों में सामंजस्य से आगे बढें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर दें.

धन संपत्ति- आर्थिक धोखे की स्थिति से बचें. लेनदेन में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें.



प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख सामंजस्य बढ़ेगा. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. सहज सरल बने रहेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. प्रेम के मामलों में सजग रहेंगे. संवाद संपर्क संवारेंगें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बजट बनाए रखें. रुटीन संवारें. मनोबल उत्साह में वृद्धि होगी. तैयारी पर जोर दें.

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आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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