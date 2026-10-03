scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: भरोसा जीतें, कर्मठता पर जोर दें

Aaj ka Kark Rashifal 3 October 2026, Cancer Horoscope Today: अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.  सहज सरल बने रहेंगे.  संबंध मधुर रहेंगे.  परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे.  प्रेम के मामलों में सजग रहेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कारोबार से जुड़े निवेश पर फोकस रह सकता है.  विस्तार योजनाओं को बल मिलेगा.  नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का सम्मान रखेंगे.  संस्कारों को बढ़ावा देंगे.  पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.  अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे.  यात्रा संभव है.  सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है.  गलतियों को अनदेखा न करें.  खर्च और निवेश पर ध्यान देंगे.  रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी.  सामंजस्यता रखेंगे.  आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता साधारण बनी रहेगी.  मामले लंबित रह सकते हैं.  अतिउत्साह से बचें.  पेशेवर विषयों में सामंजस्य से आगे बढें.  कार्य प्रबंधन संवारें.  अधिकारी का भरोसा जीतें.  कर्मठता पर जोर दें. 

धन संपत्ति- आर्थिक धोखे की स्थिति से बचें.  लेनदेन में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें.  लापरवाही से नुकसान की आशंका है.  खर्च पर नियंत्रण रखें.  महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.  अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. 
 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशिवालों को परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जानें जरूरी टिप
प्रदर्शन में आगे रहेंगे, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी
कर्क राशिवालोें को नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा, जानें जरूरी टिप
इच्छित अवसर बनेंगे, लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी
shukra vakri 2026 october venus
शुक्र की वक्री चाल शुरू, इन 4 राशियों पर बड़ा संकट!

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख सामंजस्य बढ़ेगा.  मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.  लोगों का भरोसा जीतेंगे.  अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.  सहज सरल बने रहेंगे.  संबंध मधुर रहेंगे.  परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे.  प्रेम के मामलों में सजग रहेंगे.  संवाद संपर्क संवारेंगें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.  बजट बनाए रखें.  रुटीन संवारें.  मनोबल उत्साह में वृद्धि होगी.  तैयारी पर जोर दें. 

Advertisement

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें.  शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  लापरवाही से बचें. 

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : बेबी ब्लू

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, भेंटवार्ता में सफल रहेंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: भरोसा जीतें, कर्मठता पर जोर दें |
    आज 3 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: वचन रखेंगे, विरोधी शांत रहेंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: चर्चा में प्रभावी रहेंगे, संबंधी प्रसन्न रहेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 3 अक्टूबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 3 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    Aaj ka Upay 3 October 2026: यदि सहकर्मियों से अनबन रहती है तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement