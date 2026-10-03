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आज 3 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अतिश्रम न करें, धैर्य से राह बनाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 October 2026, Scorpio Horoscope Today: सजगता से आगे बढ़ें.  शारीरिक समस्याओं पर ध्यान देंगे.  अतिश्रम न करें.  धैर्य से राह बनाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा.  सामंजस्य रखें. 

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

स्वजनों का सहयोग पाएंगे.  सीख सलाह बनाए रखेंगे.  नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.  विनम्रता से काम लें.  स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.  जल्दबाजी में समझौते नहीं करें.  आपसी समन्वय बनाए रखेंगे.  संतुलिग ढंग से आगे बढ़ेंगे.  भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.  अनजानं पर भरोसा न करें. अप्रत्याशित स्थिति रह सकती है.  आवश्यक कार्यों  में अनुशासन रखें.  रक्त संबंधियों से करीबी बढ़ेगी.  धैर्य धर्म का पालन बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में धैर्य बढ़ाएं.  विविध मामले पूर्ववत् रहेंगे.  पेपरवर्क में गलती न करें.  लाभ प्रभाव साधारण रहेगा.  धोखेबाजों से बचें.  ठगी की आशंका बनी हुई है. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा.  खर्च व आय सामान्य रहेगी.  व्यवस्था पर जोर देंगे.  भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे.  उधार के लेनदेन से बचेंगे.  अनुबंधों में लापरवाही न करें. 

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प्रेम मैत्री- आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे.  साथी की बातों को सम्मान देंगे.  विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे.  तार्किकता पर जोर बनाए रहें.  आवश्यक सूचना मिल सकती है.  वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे.  प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी.  मन के मामलो में परिजनों से सलाह करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें.  शारीरिक समस्याओं पर ध्यान देंगे.  अतिश्रम न करें.  धैर्य से राह बनाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा.  सामंजस्य रखें. 

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें.  शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं.  विवेक बनाए रहें. 

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शुभ अंक : 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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