आज 3 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, खानपान पर ध्यान देंगे

औद्योगिक प्रयास गति पाएंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनांे से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. महत्वपूर्ण कार्याे को गति देंगे. साझीदारी में सफलता मिलेगी. नेतृत्व के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. भूमि भवन से जुड़ीं योजनाओं को गति देेंगे. विभिन्न विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर जोखिम उठाने की सोच होगी. कार्यों में पहल की स्थिति रहेगी. व्यवसाय विस्तार पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. साझीदारी की भावना रखेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. अपनों के संग खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी होंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. अवसर भुनाएंगे. अनुकूलता रहेगी. मनोबल से भरे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पाएंगे.

आज का उपाय: पितरों का विधिवत् स्मरण और तर्पण करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यक्तित्व संवारें.



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शुभ अंक : 3 और 8

शुभ रंग : पीला

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